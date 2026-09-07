Animation : Mosaïque en Lego®, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

Informations pratiques

Animation : Mosaïque en Lego® Samedi 19 septembre, 10h00 Maison du Patrimoine de Concarneau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

En famille, entre amis, seul ou à plusieurs : venez contribuer à la mosaïque participative en LEGO®. Conçue par Mickaël Eymann, finaliste de l’émission « Lego Masters », une grande fresque sera réalisée avec les visiteurs.

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/

Venez contribuer à la mosaïque participative en LEGO®.

©maison du patrimoine, Ville de Concarneau