Animation Multi raquettes Téléthon Montbéliard

Pour le téléthon, l’ASCAP Tennis Padel vous propose une animation multi-raquettes le samedi 29 novembre 2025 à partir de 16h. Au programme Badminton, Tennis, Pickleball, Padel, Tennis de table !
RDV rue du Bois de la dame à Montbéliard
Infos Delphine Naegelen 06 09 70 65 56
Inscriptions à 15€ par personne, 10€ pour les -16 ans. .
