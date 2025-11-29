Animation Multi raquettes Téléthon Montbéliard

Animation Multi raquettes Téléthon

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Pour le téléthon, l’ASCAP Tennis Padel vous propose une animation multi-raquettes le samedi 29 novembre 2025 à partir de 16h. Au programme Badminton, Tennis, Pickleball, Padel, Tennis de table !

RDV rue du Bois de la dame à Montbéliard

Infos Delphine Naegelen 06 09 70 65 56

Inscriptions à 15€ par personne, 10€ pour les -16 ans. .

Tennis ASCAP Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

