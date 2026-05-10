Fontenoy-le-Château

Animation musée de la broderie

5 Place Gilbert Fontenoy-le-Château Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 14:30:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Pendant près de 150 ans, des milliers de femmes, appartenant pour la plupart à des familles de métallurgistes, ont œuvré à la parure des dames de la haute société internationale. Dans ce musée unique en son genre, vous pourrez admirer, en plus de pièces rarissimes, l’exposition 2026 Au fil des lettres, pour découvrir la richesse des chiffres et des monogrammes sur les trousseaux et les mouchoirs.

Durant ce week-end partez à la rencontre de notre invitée Sylvie Joannes,recycleuse d’anciennes broderies dentelles qui proposera, cette année,des étuis pour carte bancaire, sécurisés et personnalisés.Tout public

5 .

5 Place Gilbert Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 94 24 26 claire.prevot@orange.fr

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English :

For almost 150 years, thousands of women, most of them from metalworking families, worked to adorn the ladies of international high society. In this unique museum, in addition to rare pieces, you can admire the 2026 exhibition Au fil des lettres , to discover the wealth of numbers and monograms on trousseaux and handkerchiefs.

During the weekend, meet our guest Sylvie Joannes, recycler of antique lace embroidery, who this year will be offering secure, personalized bank card cases.

L’événement Animation musée de la broderie Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-06-01 par OT EPINAL ET SA REGION