Animation musical Stage de danse et Bal trad Espace des Saules Coulanges-lès-Nevers

Animation musical Stage de danse et Bal trad

Espace des Saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Journée organisée par les Le Trois Temps des Saules le mercredi 18 avril à l’Espace des Saules à Coulanges les Nevers

– A 15h stage de danse. Tarifs 8€ à 10€

-A 20h30 Bal trad. tarifs 10€ à 12€

Repas tiré du sac et partagé à 18h45.

Tarif bal + stage 20€ réduit à 16€.

Sur réservation. .

Espace des Saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 00 38 27 ttsaules@gmail.com

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English : Animation musical Stage de danse et Bal trad

L’événement Animation musical Stage de danse et Bal trad Coulanges-lès-Nevers a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Nevers