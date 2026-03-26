Animation musical Stage de danse et Bal trad Espace des Saules Coulanges-lès-Nevers
Animation musical Stage de danse et Bal trad Espace des Saules Coulanges-lès-Nevers samedi 18 avril 2026.
Animation musical Stage de danse et Bal trad
Espace des Saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 23:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Journée organisée par les Le Trois Temps des Saules le mercredi 18 avril à l’Espace des Saules à Coulanges les Nevers
– A 15h stage de danse. Tarifs 8€ à 10€
-A 20h30 Bal trad. tarifs 10€ à 12€
Repas tiré du sac et partagé à 18h45.
Tarif bal + stage 20€ réduit à 16€.
Sur réservation. .
Espace des Saules Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 00 38 27 ttsaules@gmail.com
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English : Animation musical Stage de danse et Bal trad
L’événement Animation musical Stage de danse et Bal trad Coulanges-lès-Nevers a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Nevers