ANIMATION MUSICALE AU DAL’I BAR PAR SELEKTA KA Céret

ANIMATION MUSICALE AU DAL’I BAR PAR SELEKTA KA Céret samedi 2 août 2025.

ANIMATION MUSICALE AU DAL’I BAR PAR SELEKTA KA

14 rue Mirabeau Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 20:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Une animation musicale vous est proposée au Dal’i Bar de Céret avec la prestation de « Selekta Ka » à partir de 20h00. C’est le moment idéal pour venir boire un verre entre amis, seul(e) ou en famille, dans une ambiance musicale et détendue !

.

14 rue Mirabeau Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 42 04

English :

Musical entertainment at the Dal’i Bar in Céret with a performance by « Selekta Ka » from 8:00 pm. It’s the perfect time to enjoy a drink with friends, family or loved ones, in a relaxed, musical atmosphere!

German :

In der Dal’i Bar in Céret wird Ihnen ab 20 Uhr eine musikalische Unterhaltung mit dem Auftritt von « Selekta Ka » geboten. Dies ist der ideale Zeitpunkt, um mit Freunden, allein oder mit der Familie in einer musikalischen und entspannten Atmosphäre etwas trinken zu gehen!

Italiano :

Il Dal’i Bar di Céret offre un intrattenimento musicale con l’esibizione dei « Selekta Ka » a partire dalle 20.00. È il momento ideale per venire a bere qualcosa con gli amici, da soli o in famiglia, in un’atmosfera rilassata e musicale!

Espanol :

Animación musical en el bar Dal’i de Céret con la actuación de « Selekta Ka » a partir de las 20:00 horas. Es el momento perfecto para venir a tomar algo con los amigos, solo o en familia, ¡en un ambiente relajado y musical!

L’événement ANIMATION MUSICALE AU DAL’I BAR PAR SELEKTA KA Céret a été mis à jour le 2025-07-03 par VALLESPIR TOURISME