Animation musicale au saxophone Hôtel de Ville de Saint-Laurent-du-Var Saint-Laurent-du-Var

Animation musicale au saxophone Dimanche 21 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Animation musicale au saxophone interprétée par Anthony DEPETRIS sur le parvis de l’Hôtel de Ville côté Parc Layet.

Hôtel de Ville de Saint-Laurent-du-Var 222 Esplanade du Levant 06700 Saint-Laurent du Var Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 12 42 42 https://www.saintlaurentduvar.fr/ https://www.facebook.com/VilledeSaintLaurentduVar/ Ouverture :

• Lundi et mercredi : 8h30-12h15 – 13h30-17h00 ;

• Mardi : 8h30-12h15 – 13h30-18h00 ;

• Jeudi : 8h00-12h15 (fermé l’après-midi)

• Vendredi : 8h30-16h00 (journée continue)

. Samedi : 9h-11h30 (uniquement le service Etat-civil)

Journées européennes du patrimoine 2025

