Animation musicale avec Erikel Le Pouliguen

Animation musicale avec Erikel Le Pouliguen vendredi 29 août 2025.

Animation musicale avec Erikel

rue du centre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 19:30:00

fin : 2025-08-29 21:30:00

Date(s) :

2025-08-29

French-Pop.

Organisé par Crêp’ap’art Crêperie Breizh Le Mondes .

rue du centre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 33 12 estellinnette79@yahoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation musicale avec Erikel Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-08-22 par ADT44