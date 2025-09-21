Animation musicale avec le Chœur des Hommes de la Baie Port de Dahouët Pléneuf-Val-André
Animation musicale avec le Chœur des Hommes de la Baie Dimanche 21 septembre, 15h30, 16h30 Port de Dahouët Côtes-d’Armor
Hangar de la Pauline, quai des Terre-Neuvas.
Participation libre, dons reversés à la SNSM
Sur le quai des Terre-Neuvas, le chœur fera résonner les chants de travail qui rythmaient la vie à bord et synchronisaient les efforts des marins lors des grandes campagnes morutières.
Port de Dahouët Quai des Terre-Neuvas 22370 Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne
A.Waron – Service C&E-Mairie PVA