Animation musicale avec le Chœur des Hommes de la Baie Port de Dahouët Pléneuf-Val-André

Animation musicale avec le Chœur des Hommes de la Baie Dimanche 21 septembre, 15h30, 16h30 Port de Dahouët Côtes-d’Armor

Hangar de la Pauline, quai des Terre-Neuvas.

Participation libre, dons reversés à la SNSM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00+ – 2025-09-21T16:+

Fin : 2025-09-21T16:30:00+ – 2025-09-21T17:+

Sur le quai des Terre-Neuvas, le chœur fera résonner les chants de travail qui rythmaient la vie à bord et synchronisaient les efforts des marins lors des grandes campagnes morutières.

Port de Dahouët Quai des Terre-Neuvas 22370 Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

A.Waron – Service C&E-Mairie PVA