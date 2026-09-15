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Animation musicale avec le Duo 3 Acoustik Line CASINO Dax

samedi 31 octobre 2026 · CASINO · Dax

Animation musicale avec le Duo 3 Acoustik Line CASINO Dax

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
CASINO
Adresse
8 AVENUE MILLIES LACROIX
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif

Dax

Animation musicale avec le Duo 3 Acoustik Line

CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31 22:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Venez profiter d’une ambiance musicale Pop et Variétés avec le talentueux duo 3 Acoustik Line au Casino de Dax.
Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations).   .

CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77  marketing@casino-dax.net

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English : Animation musicale avec le Duo 3 Acoustik Line

L’événement Animation musicale avec le Duo 3 Acoustik Line Dax a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax

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