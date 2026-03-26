Animation musicale avec le Duo Country Lovers CASINO DE DAX Dax
Animation musicale avec le Duo Country Lovers CASINO DE DAX Dax samedi 4 avril 2026.
Animation musicale avec le Duo Country Lovers
CASINO DE DAX 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Venez profiter d’une ambiance musicale country, folk avec le talentueux duo Country Lovers au Casino de Dax.
Animation gratuite, cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .
CASINO DE DAX 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net
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English : Animation musicale avec le Duo Country Lovers
L’événement Animation musicale avec le Duo Country Lovers Dax a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grand Dax
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