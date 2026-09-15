Animation musicale avec le Duo Country Lovers CASINO DE DAX Dax
samedi 3 octobre 2026 · CASINO DE DAX · Dax
Informations pratiques
Dax
Animation musicale avec le Duo Country Lovers
CASINO DE DAX 8 Avenue Eugène Millies Lacroix Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 22:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Venez profiter d’une ambiance musicale Country, Folk avec le chaleureux duo Country Lovers au Casino de Dax.
Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .
CASINO DE DAX 8 Avenue Eugène Millies Lacroix Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net
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English : Animation musicale avec le Duo Country Lovers
L’événement Animation musicale avec le Duo Country Lovers Dax a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Grand Dax
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