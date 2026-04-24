Animation musicale avec le Duo Fever CASINO Dax

Dax

Animation musicale avec le Duo Fever

CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez profiter d’une ambiance musicale tubes des années 80′ avec le superbe duo Fever au Casino de Dax.

Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .

CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net

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English : Animation musicale avec le Duo Fever

L’événement Animation musicale avec le Duo Fever Dax a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Dax