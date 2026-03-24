Animation musicale avec le Duo Kleo CASINO DE DAX Dax

Animation musicale avec le Duo Kleo

CASINO DE DAX 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez profiter d’une ambiance musicale pop, folk avec le brillant duo Kleo au Casino de Dax.

Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .

CASINO DE DAX 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net

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English : Animation musicale avec le Duo Kleo

L’événement Animation musicale avec le Duo Kleo Dax a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grand Dax