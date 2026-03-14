Animation musicale avec le Duo Sous Les Cerisiers CASINO Dax

Animation musicale avec le Duo Sous Les Cerisiers

CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez profiter d’une ambiance musicale pop, jazz, swing avec le superbe duo Sous Les Cerisiers au Casino de Dax.

Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un ne nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino.

(consommation et dîner payant sur réservation) .

CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation musicale avec le Duo Sous Les Cerisiers

L’événement Animation musicale avec le Duo Sous Les Cerisiers Dax a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Grand Dax