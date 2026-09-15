Animation musicale avec le Duo Sweet Kiss CASINO Dax
samedi 24 octobre 2026 · CASINO · Dax
Informations pratiques
Dax
Animation musicale avec le Duo Sweet Kiss
CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24 22:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Venez profiter d’une ambiance musicale Soul, Jazz, Pop Love avec le fabuleux duo Sweet Kiss au Casino de Dax.
Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .
CASINO 8 AVENUE MILLIES LACROIX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net
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English : Animation musicale avec le Duo Sweet Kiss
L’événement Animation musicale avec le Duo Sweet Kiss Dax a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grand Dax
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