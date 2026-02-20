Animation musicale avec le groupe Akan La Brass’ Luxeuil-les-Bains
Animation musicale avec le groupe Akan La Brass’ Luxeuil-les-Bains samedi 14 mars 2026.
Animation musicale avec le groupe Akan
La Brass’ 2 Allées André Maroselli Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Animation musicale avec le groupe Akan. .
La Brass’ 2 Allées André Maroselli Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 65 31 65 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation musicale avec le groupe Akan
L’événement Animation musicale avec le groupe Akan Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)