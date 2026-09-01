Animation musicale : Concert Fortunate Sons La Tavern’ Nevers

Informations pratiques

Nevers

Animation musicale : Concert Fortunate Sons

La Tavern’ 59 Rue de Nièvre Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Bar la Tavern’ de Nevers accueillera le groupe « Sons Fortunate » à partir de 21h.

Il vous proposera le Tribute Creedence Clearwater Revival (rock). .

La Tavern’ 59 Rue de Nièvre Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Animation musicale : Concert Fortunate Sons

L’événement Animation musicale : Concert Fortunate Sons Nevers a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cap Grand Nevers