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AGENDA · Nevers

Animation musicale : Concert Fortunate Sons La Tavern’ Nevers

samedi 19 septembre 2026 · La Tavern' · Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
La Tavern'
Adresse
59 Rue de Nièvre
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Nevers

Animation musicale : Concert Fortunate Sons

La Tavern’ 59 Rue de Nièvre Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le Bar la Tavern’ de Nevers accueillera le groupe « Sons Fortunate » à partir de 21h.
Il vous proposera le Tribute Creedence Clearwater Revival (rock).   .

La Tavern’ 59 Rue de Nièvre Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Animation musicale : Concert Fortunate Sons

L’événement Animation musicale : Concert Fortunate Sons Nevers a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cap Grand Nevers

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