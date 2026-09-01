AGENDA · Nevers
Animation musicale : Concert Lithium La Tavern’ Nevers
vendredi 25 septembre 2026 · La Tavern' · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Animation musicale : Concert Lithium
La Tavern’ 59 Rue de Nièvre Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25 23:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Le Bar la Tavern’ de Nevers accueillera le groupe « Lithium » à partir de 21h.
Il vous proposera de la variété internationale. .
La Tavern’ 59 Rue de Nièvre Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Animation musicale : Concert Lithium
L’événement Animation musicale : Concert Lithium Nevers a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cap Grand Nevers
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