Animation musicale cors des Alpes du Hohnack Sélestat dimanche 7 décembre 2025.

place Kubler Sélestat Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 17:40:00

2025-12-07

Concert de musique de Noël et de variété

place Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

English :

Concert of Christmas and variety music

German :

Konzert mit Weihnachts- und Unterhaltungsmusik

Italiano :

Concerto di musica natalizia e varietà

Espanol :

Concierto de música navideña y de variedades

