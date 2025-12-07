Animation musicale cors des Alpes du Hohnack Sélestat
Animation musicale cors des Alpes du Hohnack Sélestat dimanche 7 décembre 2025.
Animation musicale cors des Alpes du Hohnack
place Kubler Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 17:40:00
2025-12-07
Concert de musique de Noël et de variété
Concert de musique de Noël et de variété.
3 sessions de 40 minutes environ.
place Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
English :
Concert of Christmas and variety music
German :
Konzert mit Weihnachts- und Unterhaltungsmusik
Italiano :
Concerto di musica natalizia e varietà
Espanol :
Concierto de música navideña y de variedades
