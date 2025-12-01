Animation musicale

Place de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

La célèbre fanfare caennaise Café Calva Caennexion composée d’étudiants en santé, sérieux le jour et loufoque la nuit, vous proposera un concert festif

La célèbre fanfare caennaise Café Calva Caennexion composée d’étudiants en santé, sérieux le jour et loufoque la nuit, vous proposera un concert festif sur la Place de Gaulle à 17h. Au programme, un répertoire varié et festif allant de Charles Aznavour à Billie Eilish, en passant par Coldplay et Stevie Wonder.

Envie de vous réchauffer ? Du vin chaud sera en vente sur place par le Comité de Jumelage Courseulles/Goldbach .

Place de Gaulle Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 36 17 17

English : Animation musicale

The famous Caen brass band Café Calva Caennexion , made up of health students, serious by day and zany by night, will offer you a festive concert

German : Animation musicale

Die berühmte Band Café Calva Caennexion aus Caen, die aus Gesundheitsstudenten besteht, tagsüber seriös und nachts verrückt ist, wird Ihnen ein festliches Konzert bieten

Italiano :

Il famoso gruppo di ottoni di Caen Café Calva Caennexion , composto da studenti di salute seri di giorno e stravaganti di notte, si esibirà in un concerto festivo

Espanol :

La famosa banda de música de Caen Café Calva Caennexion , formada por estudiantes de sanidad serios de día y alocados de noche, ofrecerá un concierto festivo

L’événement Animation musicale Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de tourisme de Cœur de Nacre