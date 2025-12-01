Animation musicale Courseulles-sur-Mer
Animation musicale Courseulles-sur-Mer samedi 20 décembre 2025.
Animation musicale
Place de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados
Début : 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
La célèbre fanfare caennaise Café Calva Caennexion composée d’étudiants en santé, sérieux le jour et loufoque la nuit, vous proposera un concert festif sur la Place de Gaulle à 17h. Au programme, un répertoire varié et festif allant de Charles Aznavour à Billie Eilish, en passant par Coldplay et Stevie Wonder.
Envie de vous réchauffer ? Du vin chaud sera en vente sur place par le Comité de Jumelage Courseulles/Goldbach .
Place de Gaulle Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 36 17 17
English : Animation musicale
The famous Caen brass band Café Calva Caennexion , made up of health students, serious by day and zany by night, will offer you a festive concert
German : Animation musicale
Die berühmte Band Café Calva Caennexion aus Caen, die aus Gesundheitsstudenten besteht, tagsüber seriös und nachts verrückt ist, wird Ihnen ein festliches Konzert bieten
Italiano :
Il famoso gruppo di ottoni di Caen Café Calva Caennexion , composto da studenti di salute seri di giorno e stravaganti di notte, si esibirà in un concerto festivo
Espanol :
La famosa banda de música de Caen Café Calva Caennexion , formada por estudiantes de sanidad serios de día y alocados de noche, ofrecerá un concierto festivo
L’événement Animation musicale Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de tourisme de Cœur de Nacre