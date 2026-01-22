ANIMATION MUSICALE DE LA FANFARE LUCHONNAISE SQUARE LAURET Bagnères-de-Luchon

ANIMATION MUSICALE DE LA FANFARE LUCHONNAISE

SQUARE LAURET Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 19:00:00

Date(s) :

2026-02-21

La Fanfare Luchonnaise vous propose une animation musicale traditionnelle.

Cette animation sera agrémentée d’une tombola, de délicieuses crêpes et pâtisseries maison, de chocolat chaud, de vin chaud et d’une ambiance unique et chaleureuse. .

SQUARE LAURET Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fanfare Luchonnaise offers traditional musical entertainment.

L’événement ANIMATION MUSICALE DE LA FANFARE LUCHONNAISE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE