Animation musicale du marché hebdomadaire Place des arcades Mortain-Bocage

Place des arcades Mortain Mortain-Bocage Manche

2025-07-12 10:30:00

2025-07-12 12:30:00

2025-07-12

10h30 / 12h30 Retrouvez vos commerçants du marché dans une ambiance festive grâce à un groupe musical local qui saura vous faire festoyer, tout en faisant vos emplettes

Place des arcades Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 79 30 30

English: Animation musicale du marché hebdomadaire

10:30 am / 12:30 pm: Meet your market traders in a festive atmosphere, thanks to a local musical group that will make you feast while you shop

German:

10.30 / 12.30 Uhr: Treffen Sie Ihre Markthändler in einer festlichen Atmosphäre dank einer lokalen Musikgruppe, die Sie beim Einkaufen zum Schlemmen verführen wird

Italiano:

10.30/12.30: Incontrate i commercianti del mercato in un'atmosfera festosa grazie a un gruppo musicale locale che vi farà divertire mentre fate la spesa

Espanol:

10.30 h / 12.30 h: Reúnase con los comerciantes del mercado en un ambiente festivo gracias a un grupo musical local que le pondrá festivo mientras hace sus compras

