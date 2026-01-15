Animation Musicale DUO BANC D’ESSAI Casino Partouche Plouescat

Animation Musicale DUO BANC D’ESSAI

Casino Partouche 100 Rue de Brest Plouescat Finistère

Début : 2026-02-07 22:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Le Duo Banc d’Essai c’est une association de 2 musiciens-chanteurs passionnés, ayant un répertoire mêlant la musique des années 80, le rock et la musique actuelle, avec une touche d’interactivité et de bonne humeur ! .

