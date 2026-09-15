Animation Musicale – DUO BANC D’ESSAI Casino Partouche Plouescat
samedi 24 octobre 2026 · Casino Partouche · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Animation Musicale – DUO BANC D’ESSAI
Casino Partouche 100 Rue de Brest Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 22:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-24
Le Duo Banc d’Essai c’est une association de 2 musiciens-chanteurs passionnés, ayant un répertoire mêlant la musique des années 80, le rock et la musique actuelle, avec une touche d’interactivité et de bonne humeur ! .
Casino Partouche 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41
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English :
L’événement Animation Musicale – DUO BANC D’ESSAI Plouescat a été mis à jour le 2026-09-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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