Animation Musicale – DUO SWITCH Casino Partouche Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Animation Musicale – DUO SWITCH

Casino Partouche 100 Rue de Brest Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 22:00:00

fin : 2026-10-10 01:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Cocktail détonnant et ambiance garantie avec au programme : Reprises de variétés Françaises et internationales .

Casino Partouche 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41

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English :

L’événement Animation Musicale – DUO SWITCH Plouescat a été mis à jour le 2026-09-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX