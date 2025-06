Animation musicale et feu d’artifice – Niderhoff 12 juillet 2025 18:30

Moselle

Animation musicale et feu d’artifice 4 place de la Fontaine city stade et aire de jeux Niderhoff Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 18:30:00

fin : 2025-07-12 23:59:00

Date(s) :

2025-07-12

L’association No Stress Events vous donne rendez-vous pour une soirée de fête !

Au programme: pizzas-flamms, lampions pour les enfants et grand feu d’artifice accompagné du groupe « Les Tris-marrants ».

La soirée se terminera par un traditionnel lâché de lanternes chinoises qui vous seront proposées sur place.

Possibilité de payer vos consommations sur place par carte bancaire.

Entrée libre.Tout public

0 .

4 place de la Fontaine city stade et aire de jeux

Niderhoff 57560 Moselle Grand Est +33 6 10 38 34 96 david.pacella@gmail.com

English :

The No Stress Events association invites you to a festive evening!

On the program: pizza-flamms, lanterns for the kids and a big fireworks display accompanied by the group « Les Tris-marrants ».

The evening will end with a traditional release of Chinese lanterns, available on site.

You can pay for your drinks on site by credit card.

Admission free.

German :

Der Verein No Stress Events lädt Sie zu einem festlichen Abend ein!

Auf dem Programm stehen Flammenpizza, Lampions für die Kinder und ein großes Feuerwerk mit der Gruppe « Les Tris-marrants ».

Der Abend endet mit dem traditionellen Fallenlassen von chinesischen Laternen, die Sie vor Ort kaufen können.

Es besteht die Möglichkeit, Ihre Getränke vor Ort mit Kreditkarte zu bezahlen.

Freier Eintritt.

Italiano :

No Stress Events vi aspetta per una serata di festa!

In programma: pizza-fiamme, lanterne per i bambini e un grande spettacolo pirotecnico accompagnato dal gruppo « Les Tris-marrants ».

La serata si concluderà con il tradizionale lancio delle lanterne cinesi, che saranno disponibili sul posto.

È possibile pagare le bevande in loco con carta di credito.

Ingresso libero.

Espanol :

No Stress Events te espera para una velada festiva

En el programa: pizza-flamenco, farolillos para los niños y un gran castillo de fuegos artificiales amenizado por el grupo « Les Tris-marrants ».

La velada terminará con la tradicional suelta de farolillos chinos, que estarán disponibles in situ.

Podrá pagar sus consumiciones in situ con tarjeta de crédito.

Entrada gratuita.

L’événement Animation musicale et feu d’artifice Niderhoff a été mis à jour le 2025-06-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG