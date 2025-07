Animation musicale « Et si on chantait ? » Prêche de Pontorson Pontorson

L’association pour la sauvegarde du Prêche vous propose un moment musical placé sous le signe de la convivialité, du partage et surtout… du chant ! Vous aimez chanter ? Ce divertissement est fait pour vous.

Une scène ouverte sera à votre disposition pour exprimer votre talent, interpréter vos morceaux préférés ou même proposer une création originale. Et si vous préférez simplement écouter et encourager les artistes, votre présence sera tout aussi précieuse !

Prêche de Pontorson 7 rue du Prêche Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 10 71 13 27 prechepontorson@gmail.com

English : Animation musicale « Et si on chantait ? »

The Association pour la Sauvegarde du Prêche invites you to join us for a musical evening of conviviality, sharing and, above all, singing! Do you like to sing? Then this is the event for you.

An open stage will be available for you to express your talent, perform your favorite songs or even propose an original creation. And if you’d prefer to simply listen and encourage the artists, your presence will be just as valuable!

German :

Die Association pour la sauvegarde du Prêche bietet Ihnen einen musikalischen Moment im Zeichen der Geselligkeit, des Teilens und vor allem? des Singens! Sie singen gerne? Dann ist diese Veranstaltung genau das Richtige für Sie.

Auf einer offenen Bühne können Sie Ihr Talent unter Beweis stellen, Ihre Lieblingslieder vortragen oder sogar eine eigene Kreation vorschlagen. Und wenn Sie einfach nur zuhören und die Künstler anfeuern wollen, ist Ihre Anwesenheit genauso wertvoll!

Italiano :

L’Association pour la Sauvegarde du Prêche (Associazione per la Salvaguardia della Predica) vi invita a unirvi a noi per una serata musicale all’insegna della convivialità, della condivisione e, soprattutto, del canto! Vi piace cantare? Allora questo è l’intrattenimento che fa per voi.

Un palco aperto sarà a vostra disposizione per esprimere il vostro talento, eseguire le vostre canzoni preferite o anche proporre una creazione originale. E se preferite semplicemente ascoltare e incoraggiare gli artisti, la vostra presenza sarà altrettanto preziosa!

Espanol :

La Association pour la Sauvegarde du Prêche (Asociación para la Salvaguardia de la Predicación) le invita a unirse a nosotros en una velada musical de convivencia, intercambio y, sobre todo, ¡cantando! ¿Le gusta cantar? Entonces este es su espectáculo.

Tendrá a su disposición un escenario abierto para expresar su talento, interpretar sus canciones favoritas o incluso proponer una creación original. Y si prefiere simplemente escuchar y animar a los artistas, ¡su presencia será igualmente valiosa!

