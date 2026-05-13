Animation musicale et visite libre, Maison de la Préhistoire Othéenne, Villemaur-sur-Vanne

Animation musicale et visite libre Samedi 23 mai, 15h30 Maison de la Préhistoire Othéenne Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

A l’invitation de l’Association Animation et Recherches en Pays Aixois (ARPA), des élèves de l’Ecole Intercommunale du Pays d’Othe proposeront au public une animation musicale accompagnée d’une petite collation, et d’une visite de la collection de silex taillés et polis de la collection Dijon, mise en valeur par un archéologue lithicien de l’Inrap.

Les flûtes joueront à 15h30, et les guitares à 17h.

Maison de la Préhistoire Othéenne 35 route Nationale 10160 Aix-Villemaur-Pâlis Villemaur-sur-Vanne 10160 Aube Grand Est +33 6 28 78 00 19 https://arpa.s2.yapla.com/fr/mpo https://www.facebook.com/profile.php?id=61557484580441 La Maison de la Préhistoire Othéenne est née de la volonté de mettre en valeur une collection remarquable de silex taillés et polis, dite « Collection Dijon », du nom de son découvreur. Cet ensemble témoigne d’une riche activité humaine dans notre Pays d’Othe à une époque largement méconnue du public. La muséographie de cet espace a été conçue par Fabien Langry-François, archéologue lithicien de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), afin que les pierres livrent aux habitants du XXIe siècle le secret de ceux qui les ont travaillées et exploitées du Paléolithique au Néolithique, des milliers d’années avant notre ère. Une plongée dans le lointain passé local, quand les ressources géologiques dictaient les migrations des populations à travers l’Europe et les incitaient à s’installer en Pays d’Othe. parking, accès fauteuil roulant

A l’invitation de l’Association Animation et Recherches en Pays Aixois (ARPA), des élèves de l’Ecole Intercommunale du Pays d’Othe proposeront au public une animation musicale accompagnée d’une et de…

©Adeline.Toussaint-Conseil