Animation musicale GDR La Roche-Posay

Animation musicale GDR La Roche-Posay mardi 5 août 2025.

Animation musicale GDR

55 Avenue des Fontaines La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

En dehors de l’âge de certains de ses musiciens, ce nom fait référence à tout ce qui nous reste des glorieuses années 70 qui ont vu l’éclosion d’une musique rock intemporelle et inégalable!

Gestion Des Restes revisite les bandes sons des plus grands du nom Hendrix, Iggy Pop and the Stooges, Lou Reed et le Velvet Underground, les Stones, les Pretenders, Santana, John Coltrane…

Les paroles réécrites en français, par le guitariste du groupe s’affranchissent souvent du propos initial pour voguer vers des horizons inédits. .

55 Avenue des Fontaines La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 10 02

English : Animation musicale GDR

German : Animation musicale GDR

Italiano :

Espanol : Animation musicale GDR

L’événement Animation musicale GDR La Roche-Posay a été mis à jour le 2025-07-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne