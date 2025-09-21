Animation musicale Hôtel du Département Blois

Animation musicale Dimanche 21 septembre, 15h30 Hôtel du Département Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:15:00
Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:15:00

Le duo de musiciens de l’ensemble “Le Banquet du Roy” vous plonge dans un voyage musical à travers les siècles dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles. L’occasion de [re]découvrir de nombreux instruments anciens !

Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité
