Animation musicale- JUST PLAY Casino Partouch Plouescat

Animation musicale- JUST PLAY

Casino Partouch 100 Rue de Brest Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 22:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le trio JUST PLAY sera au Casino ce samedi 23 novembre dès 22h00 avec un répertoire festif et dansant de reprises revisitées funk/disco/pop des années 70’s-80’s à aujourd’hui. .

Casino Partouch 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41

