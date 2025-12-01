Animation musicale- JUST PLAY Casino Partouch Plouescat
Animation musicale- JUST PLAY Casino Partouch Plouescat samedi 13 décembre 2025.
Animation musicale- JUST PLAY
Casino Partouch 100 Rue de Brest Plouescat Finistère
Début : 2025-12-13 22:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Le trio JUST PLAY sera au Casino ce samedi 23 novembre dès 22h00 avec un répertoire festif et dansant de reprises revisitées funk/disco/pop des années 70’s-80’s à aujourd’hui. .
Casino Partouch 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41
