Animation musicale : Le Banquet du Roy Hôtel du Département Blois

Animation musicale : Le Banquet du Roy Dimanche 21 septembre, 15h30 Hôtel du Département Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:15:00

Le duo de musiciens de l’ensemble “Le Banquet du Roy” vous plonge dans un voyage musical à travers les siècles dans l’Europe du XVIe et du XVIIe siècle. [Re]Découvrez de nombreux instruments anciens (harpe Renaissance, percussion, viole de gambe, flûte tambourine, flûte à bec, cornemuse Renaissance ) accompagnés de chants féminins.

Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité

© Banquet du Roy