Animation musicale | Maison Vari Maison Vari Monbazillac 6 juillet 2025 20:30

Dordogne

Animation musicale | Maison Vari Maison Vari Le Bourg Monbazillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 20:30:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-07-06

2025-07-13

2025-07-20

2025-07-27

2025-08-03

2025-08-10

2025-08-17

2025-08-24

2025-08-31

Venez déguster les vins bios du château Vari accompagnés d’assiettes du terroir et profitez d’un concert jazz, popo, rock…

Venez déguster les vins bios du château Vari accompagnés d’assiettes du terroir et profitez d’un concert jazz, pop, rock…

SUR RESERVATION. .

Maison Vari Le Bourg

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 52 96

English : Animation musicale | Maison Vari

Come and taste the organic wines of the Château Vari accompanied by local dishes and enjoy a jazz, popo, rock concert..

German : Animation musicale | Maison Vari

Probieren Sie die Bioweine des Schlosses Vari zusammen mit regionalen Gerichten und genießen Sie ein Konzert mit Jazz, Popo, Rock?

Italiano :

Venite a degustare i vini biologici dello château Vari accompagnati da piatti locali e godetevi un concerto jazz, pop o rock?

Espanol : Animation musicale | Maison Vari

Venga a degustar los vinos ecológicos del château Vari acompañados de platos locales y disfrute de un concierto de jazz, pop o rock..

L’événement Animation musicale | Maison Vari Monbazillac a été mis à jour le 2025-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides