Animation musicale Pâques en Musique baroque Gardes-le-Pontaroux Magnac-Lavalette-Villars
Animation musicale Pâques en Musique baroque Gardes-le-Pontaroux Magnac-Lavalette-Villars samedi 4 avril 2026.
Animation musicale Pâques en Musique baroque
Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Visite libre de l’église Notre dame de Gardes, église romane des XIIe et XVe siècle , flyers descriptifs à disposition, et animation avec de la musique baroque pour célébrer Pâques.
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Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 09 27 79 contact@notredamedegardes.fr
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English :
Self-guided tour of Notre dame de Gardes, a Romanesque church dating from the 12th and 15th centuries, with descriptive flyers and baroque music to celebrate Easter.
L’événement Animation musicale Pâques en Musique baroque Magnac-Lavalette-Villars a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Sud Charente