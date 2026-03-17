Animation musicale Pâques en Musique baroque Gardes-le-Pontaroux Magnac-Lavalette-Villars

Animation musicale Pâques en Musique baroque

Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Visite libre de l’église Notre dame de Gardes, église romane des XIIe et XVe siècle , flyers descriptifs à disposition, et animation avec de la musique baroque pour célébrer Pâques.

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Gardes-le-Pontaroux Eglise de Gardes Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 09 27 79 contact@notredamedegardes.fr

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English :

Self-guided tour of Notre dame de Gardes, a Romanesque church dating from the 12th and 15th centuries, with descriptive flyers and baroque music to celebrate Easter.

L’événement Animation musicale Pâques en Musique baroque Magnac-Lavalette-Villars a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Sud Charente