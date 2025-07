Animation musicale par La Band’as Wattrelos (Belgique) Centre commercial supermarché Intermarché Valréas

Animation musicale par La Band’as Wattrelos (Belgique) Centre commercial supermarché Intermarché Valréas lundi 4 août 2025.

Animation musicale par La Band’as Wattrelos (Belgique)

Centre commercial supermarché Intermarché 71, route d’Orange Valréas Vaucluse

Début : Lundi 2025-08-04 18:00:00

2025-08-04

Animation dans le cadre des festivités du Corso de la Lavande.

Centre commercial supermarché Intermarché 71, route d’Orange Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 39 61 48 fetes@mairie-valreas.fr

English :

Entertainment as part of the Corso de la Lavande festivities.

German :

Animation im Rahmen der Feierlichkeiten zum Lavendel-Corso.

Italiano :

Intrattenimento nell’ambito dei festeggiamenti del Corso de la Lavande.

Espanol :

Espectáculos en el marco de las fiestas del Corso de la Lavande.

