Animation musicale par la chorale NK Events Rouffach

Animation musicale par la chorale NK Events

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14

A l’occasion du Marché de Noël, la chorale NK Events enchantera le centre-ville de Rouffach avec ses jolis chants de Noël !

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

For the Christmas Market, the NK Events choir will be enchanting Rouffach town center with their lovely carols!

German :

Anlässlich des Weihnachtsmarkts wird der Chor NK Events die Innenstadt von Rouffach mit seinen schönen Weihnachtsliedern verzaubern!

Italiano :

Per il Mercatino di Natale, il coro NK Events incanterà il centro di Rouffach con i suoi canti!

Espanol :

Para el Mercado de Navidad, el coro NK Events encantará el centro de Rouffach con sus encantadores villancicos

