Animation musicale par la chorale NK Events Rouffach

Place de la République Rouffach Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14
A l’occasion du Marché de Noël, la chorale NK Events enchantera le centre-ville de Rouffach avec ses jolis chants de Noël !
Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
English :
For the Christmas Market, the NK Events choir will be enchanting Rouffach town center with their lovely carols!
German :
Anlässlich des Weihnachtsmarkts wird der Chor NK Events die Innenstadt von Rouffach mit seinen schönen Weihnachtsliedern verzaubern!
Italiano :
Per il Mercatino di Natale, il coro NK Events incanterà il centro di Rouffach con i suoi canti!
Espanol :
Para el Mercado de Navidad, el coro NK Events encantará el centro de Rouffach con sus encantadores villancicos
