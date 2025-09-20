Animation musicale par l’harmonie municipale de Saint-Denis (école de musique Loulou Pitou, groupe dirigé par M.Kiki Mariapin) Château Lauratet Saint-Denis

Animation musicale par l’harmonie municipale de Saint-Denis (école de musique Loulou Pitou, groupe dirigé par M.Kiki Mariapin) Château Lauratet Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Venez profiter d’une animation musicale dans un cadre d’exception habituellement fermé au public.

Château Lauratet 44, rue Alexis de Villeneuve, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion La Réunion 02 62 90 20 03 La maison est connue sous le nom de château Lauratet, du nom d’anciens propriétaires qui l’occupèrent de 1876 à 1917 et y firent d’importants travaux.

Un temps la propriété de la famille Kerveguen, puis de l’imprimeur Cazal, il accueille depuis les années 1980, date de son acquisition par l’État français, la Chambre régionale des comptes de La Réunion.

CRC