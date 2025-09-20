Animation musicale par l’Orchestre d’Harmonie du Chemin de fer du Nord Coulée verte Colombes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Deux aubades debout d’environ 15 minutes sous les ponts de la Coulée Verte suivies d’un mini concert d’environ 30 minutes dans le jardin de l’ancienne maison du garde barrière.

Coulée verte 107 bis rue des Monts Clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 84 91 61 Installée sur une ancienne voie ferrée, la Coulée Verte offre de belles balades. Ayant pour objectif la préservation de l’habitat des espèces qu’elle abrite, elle a été semées de prairies pour attirer encore plus d’insectes et par conséquent plus d’oiseaux.

Concert

Orchestre d’Harmonie du Chemin de fer du Nord