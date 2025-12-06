ANIMATION MUSICALE & PÈRE NOËL

Lunel Hérault

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Le 24 décembre 2025 de 10h à 13h

Coeur de ville

Pour le dernier rush avant le réveillon de Noël, la Ville de Lunel a prévu une animation musicale en cœur de ville. Entre les produits à récupérer aux Halles ou les cadeaux de dernières minutes, pourquoi ne pas le faire en musique avec le Quality Street Band ! De plus, si vous avez oublié un cadeau sur votre liste, le Père Noël sera présent pour ajuster, juste avant de prendre les airs en soirée pour distribuer tous les cadeaux ! .

Date(s): December 24, 2025 from 10am to 1pm

Location: City center

