ANIMATION MUSICALE & PÈRE NOËL Lunel

ANIMATION MUSICALE & PÈRE NOËL
Pour le dernier rush avant le réveillon de Noël, la Ville de Lunel a prévu une animation musicale en cœur de ville. Entre les produits à récupérer aux Halles ou les cadeaux de dernières minutes, pourquoi ne pas le faire en musique avec le Quality Street Band ! De plus, si vous avez oublié un cadeau sur votre liste, le Père Noël sera présent pour ajuster, juste avant de prendre les airs en soirée pour distribuer tous les cadeaux ! .
Date(s): December 24, 2025 from 10am to 1pm
Location: City center
