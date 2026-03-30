Animation musicale ROCKonte-moi une histoire Hagetmau
Animation musicale ROCKonte-moi une histoire Hagetmau jeudi 9 avril 2026.
Animation musicale ROCKonte-moi une histoire
4 Place Gramont Hagetmau Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Vous avez toujours voulu connaître l’histoire derrière les chansons ? Des chanteurs guitaristes vont vous la raconter et vous la chanter ! Entre conférence et concert, ils interprètent des morceaux mythiques et racontent leurs secrets…
Tout public à partir de 8 ans.
Vous avez toujours voulu connaître l’histoire derrière les chansons ? Des chanteurs guitaristes vont vous la raconter et vous la chanter ! Entre conférence et concert, ils interprètent des morceaux mythiques et racontent leurs secrets…
Tout public à partir de 8 ans. .
4 Place Gramont Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80 mediatheque.hagetmau@chalossetursan.fr
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English : Animation musicale ROCKonte-moi une histoire
Ever wanted to know the story behind the songs? Singer-guitarists will tell it to you and sing it for you! Between lecture and concert, they perform mythical songs and tell their secrets…
For all ages 8 and up.
L’événement Animation musicale ROCKonte-moi une histoire Hagetmau a été mis à jour le 2026-03-27 par Landes Chalosse
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