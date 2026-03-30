Animation musicale ROCKonte-moi une histoire

4 Place Gramont Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Vous avez toujours voulu connaître l’histoire derrière les chansons ? Des chanteurs guitaristes vont vous la raconter et vous la chanter ! Entre conférence et concert, ils interprètent des morceaux mythiques et racontent leurs secrets…

Tout public à partir de 8 ans.

Vous avez toujours voulu connaître l’histoire derrière les chansons ? Des chanteurs guitaristes vont vous la raconter et vous la chanter ! Entre conférence et concert, ils interprètent des morceaux mythiques et racontent leurs secrets…

Tout public à partir de 8 ans. .

4 Place Gramont Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80 mediatheque.hagetmau@chalossetursan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation musicale ROCKonte-moi une histoire

Ever wanted to know the story behind the songs? Singer-guitarists will tell it to you and sing it for you! Between lecture and concert, they perform mythical songs and tell their secrets…

For all ages 8 and up.

L’événement Animation musicale ROCKonte-moi une histoire Hagetmau a été mis à jour le 2026-03-27 par Landes Chalosse