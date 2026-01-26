Animation musicale sur l’univers de la galette Librairie des colettes Tarnos
Animation musicale sur l’univers de la galette
Librairie des colettes 2 Allée du Fils Tarnos Landes
Le destin de la petite galette Contes d’hier et d’aujourd’hui.
Suivez l’histoire d’une galette qui rêve de liberté… mais jusqu’à où ira-t-elle ?
Les contes se croisent offrant à notre jolie galette la possibilité de vivre des destins différents.
Chaque personnage, identifié de manière sonore, prend vie… 1,2,3 ouvrez grands vos petits yeux et petites oreilles.
Public 0-3 ans … mais si tu as un grand frère ou grande soeur, invite-le (la).
Rdv de 10h à 11h.
Sur inscription au 05 59 56 81 76.
Participation souhaitée de 7 € .
Librairie des colettes 2 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 81 76
