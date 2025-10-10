Animation musicale maison du temps libre Thaon

Animation musicale Semaine bleue

Dans le cadre de la Semaine bleue, le CCAS de la mairie de Thaon propose une animation musicale animée par Nathalie Guert, chanteuse, qui fera vivre l’après-midi à travers chansons et jeux musicaux.

Renseignements et réservations par mail et téléphone

maison du temps libre 15 bis grande rue Thaon 14610 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 50 ccas.mairiethaon14@orange.fr

English : Animation musicale

Musical entertainment ? Blue Week

As part of Blue Week, Thaon town council?s CCAS is offering musical entertainment led by singer Nathalie Guert, who will bring the afternoon alive with songs and musical games.

Information and reservations: by e-mail and telephone

German : Animation musicale

Musikalische Unterhaltung ? Blaue Woche

Im Rahmen der Blauen Woche bietet das CCAS des Rathauses von Thaon eine musikalische Animation an, die von der Sängerin Nathalie Guert geleitet wird und den Nachmittag mit Liedern und musikalischen Spielen lebendig werden lässt.

Informationen und Reservierungen: per E-Mail und Telefon

Italiano :

Intrattenimento musicale ? Settimana blu

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), il CCAS del Comune di Thaon propone un intrattenimento musicale guidato dalla cantante Nathalie Guert, che animerà il pomeriggio con canzoni e giochi musicali.

Informazioni e prenotazioni: via e-mail e telefono

Espanol :

Animación musical ? Semana Azul

En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), la CCAS del Ayuntamiento de Thaon propone animaciones musicales a cargo de la cantante Nathalie Guert, que amenizará la tarde con canciones y juegos musicales.

Información y reservas: por correo electrónico y teléfono

