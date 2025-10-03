Animation musicale tout public Médiathèque municipale La Tannerie Sillé-le-Guillaume

Animation musicale tout public Vendredi 3 octobre, 18h00 Médiathèque municipale La Tannerie Sarthe

Entrée gratuite, réservation conseillée

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fan de musique ? Curieux ? Joueur ? Venez défier le maestro le temps d’une soirée festive.

Dalseem vous attend pour un spectacle musical, participatif, tout public, improvisé mais surtout unique !

Médiathèque municipale La Tannerie 9 RUE DU RUBAN 72140 Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire 0243511771 http://mediatheque.sille-le-guillaume.fr

Médiathèque de Sillé-le-Guillaume