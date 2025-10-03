Animation musicale tout public Médiathèque municipale La Tannerie Sillé-le-Guillaume
Animation musicale tout public Vendredi 3 octobre, 18h00 Médiathèque municipale La Tannerie Sarthe
Entrée gratuite, réservation conseillée
Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00
Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00
Fan de musique ? Curieux ? Joueur ? Venez défier le maestro le temps d’une soirée festive.
Dalseem vous attend pour un spectacle musical, participatif, tout public, improvisé mais surtout unique !
Médiathèque municipale La Tannerie 9 RUE DU RUBAN 72140 Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire 0243511771 http://mediatheque.sille-le-guillaume.fr
Médiathèque de Sillé-le-Guillaume