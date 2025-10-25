Animation musicale TRIO WHAT ELSE Casino Partouche Plouescat

Animation musicale TRIO WHAT ELSE Casino Partouche Plouescat samedi 25 octobre 2025.

Animation musicale TRIO WHAT ELSE

Casino Partouche 100 Rue de Brest Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 22:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Le trio What Else vous propose une soirée Pop, Rock, Funk, Reggae, 70’s, 80’s, 90’s et musiques actuelles ! .

Casino Partouche 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation musicale TRIO WHAT ELSE Plouescat a été mis à jour le 2025-09-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX