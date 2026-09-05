Animation – Mystère au château : le portrait d’une sorcière Route du Château La Cluse-et-Mijoux

lundi 19 octobre 2026 · Route du Château · La Cluse-et-Mijoux

Informations pratiques

La Cluse-et-Mijoux

Animation – Mystère au château : le portrait d’une sorcière

Route du Château Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 14:30:00

fin : 2026-10-29 16:30:00

Date(s) :

2026-10-19 2026-10-20 2026-10-22 2026-10-26 2026-10-27 2026-10-29

Organisée par le Château de Joux.

Menez l’enquête au château pour découvrir qui est la femme d’un mystérieux tableau ! En famille à partir de 7ans.

Sur réservation. .

Route du Château Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com

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English : Animation – Mystère au château : le portrait d’une sorcière

L’événement Animation – Mystère au château : le portrait d’une sorcière La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS