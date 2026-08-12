Informations pratiques

Hilbesheim

Animation mystère et frissons à la Contrée des Minis

Contrée des Minis Rue de Réding Hilbesheim Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 16:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Un mal étrange et inexplicable s’est abattu sur la ferme… Entre bizarreries mystérieuses, créatures de l’ombre et épreuves ensorcelées, le domaine a basculé dans l’inconnu. Serez-vous assez courageux pour franchir nos portes et percer le secret qui hante les lieux ? Venez frissonner en famille et tester vos limites à travers des animations spécialement conçues pour petits et grands monstres ! Alors… serez-vous assez courageux pour relever le défi et découvrir le mystère qui se cache à la ferme ? Activités adaptées à toute la famille. Réservation obligatoire par téléphone ou sur le site internet. Animation payante.Tout public

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Contrée des Minis Rue de Réding Hilbesheim 57400 Moselle Grand Est +33 7 86 40 73 07 lacontreedesminis@gmail.com

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English :

A strange and inexplicable evil has befallen the farm… Amid mysterious oddities, creatures of the shadows, and bewitched trials, the estate has been plunged into the unknown. Are you brave enough to step through our doors and uncover the secret that haunts this place? Come get a thrill with your family and test your limits through activities specially designed for little and big monsters alike! So… are you brave enough to take on the challenge and uncover the mystery hidden at the farm? Activities suitable for the whole family. Reservations required by phone or on the website. There is a fee for the event.

L’événement Animation mystère et frissons à la Contrée des Minis Hilbesheim a été mis à jour le 2026-08-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD