Animation « N7 historique »

Office de tourisme 9 place Charles Bécaud Lapalisse Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Visite guidée de la Nationale 7 à Lapalisse suivie d’un baptême en anciennes.

Office de tourisme 9 place Charles Bécaud Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 08 39 contact@lapalissetourisme.com

English : Historical Road N7 event

Guided visit of the Road N7 in Lapalisse, followed by first time in a vintage car

German :

Geführte Besichtigung der Nationale 7 in Lapalisse mit anschließender Taufe in Oldtimern.

Italiano :

Visita guidata della Nationale 7 a Lapalisse seguita da un battesimo di auto d’epoca.

Espanol :

Visita guiada de la Nationale 7 en Lapalisse seguida de un bautizo de coche de época.

L'événement Animation « N7 historique » Lapalisse a été mis à jour le 2025-07-29