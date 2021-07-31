Animation nature · Visite et balade Melle, Paizay-le-Tort Melle

Melle

Animation nature · Visite et balade

Melle, Paizay-le-Tort Mazières-sur-Beronne Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-26 2026-08-28

· Mercredi 1er juillet, 17h

Lavoir de Loubeau

Visite inventaire au sein d’une Réserve de Biodiversité Communale (RBC)

· Mercredi 8 juillet, 17h30

Départ Mairie de Saint-Martin-lès-Melle

Balade nature avec Léa le long de l’Argentière

· Mercredi 15 juillet, 17h30

Église Saint-Hilaire

Visite arbre et nature E

· Mercredi 22 juillet, 17h30

Cimetière de Mazières-sur-Béronne

Balade nature

· Mercredi 29 juillet, 17h30

Office de Tourisme du pays mellois

Visite arbre et nature

· Vendredi 31 juillet, 21h

Parking École de Paizay-Le-Tort

Arbre et contes La Mélusine de Paizay-le-Tort avec Nadine Perrigaud-Gallas

(prévoir une lampe au cas où)

· Mercredi 5 août, 17h30

Départ Église Saint-Hilaire

Visite arbre et nature

· Mercredi 26 août, 17h30

Départ Église Saint-Hilaire

Visite arbre et nature .

Melle, Paizay-le-Tort Mazières-sur-Beronne Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 56 88 arboretum@melle.fr

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English : Animation nature · Visite et balade

L’événement Animation nature · Visite et balade Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois