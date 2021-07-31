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Animation nature · Visite et balade Melle, Paizay-le-Tort Melle

Animation nature · Visite et balade Melle, Paizay-le-Tort Melle

Animation nature · Visite et balade Melle, Paizay-le-Tort Melle mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Melle, Paizay-le-Tort

Adresse : Mazières-sur-Beronne

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit

Melle

Animation nature · Visite et balade

Melle, Paizay-le-Tort Mazières-sur-Beronne Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 17:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-26 2026-08-28

· Mercredi 1er juillet, 17h
Lavoir de Loubeau
Visite inventaire au sein d’une Réserve de Biodiversité Communale (RBC)

· Mercredi 8 juillet, 17h30
Départ Mairie de Saint-Martin-lès-Melle
Balade nature avec Léa le long de l’Argentière

· Mercredi 15 juillet, 17h30
Église Saint-Hilaire
Visite arbre et nature E

· Mercredi 22 juillet, 17h30
Cimetière de Mazières-sur-Béronne
Balade nature

· Mercredi 29 juillet, 17h30
Office de Tourisme du pays mellois
Visite arbre et nature

· Vendredi 31 juillet, 21h
Parking École de Paizay-Le-Tort
Arbre et contes La Mélusine de Paizay-le-Tort avec Nadine Perrigaud-Gallas
(prévoir une lampe au cas où)

· Mercredi 5 août, 17h30
Départ Église Saint-Hilaire
Visite arbre et nature

· Mercredi 26 août, 17h30
Départ Église Saint-Hilaire
Visite arbre et nature   .

Melle, Paizay-le-Tort Mazières-sur-Beronne Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 56 88  arboretum@melle.fr

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English : Animation nature · Visite et balade

L’événement Animation nature · Visite et balade Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois

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