Animation nature · Visite et balade Melle, Paizay-le-Tort Melle
Animation nature · Visite et balade Melle, Paizay-le-Tort Melle mercredi 1 juillet 2026.
Melle
Animation nature · Visite et balade
Melle, Paizay-le-Tort Mazières-sur-Beronne Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 17:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-26 2026-08-28
· Mercredi 1er juillet, 17h
Lavoir de Loubeau
Visite inventaire au sein d’une Réserve de Biodiversité Communale (RBC)
· Mercredi 8 juillet, 17h30
Départ Mairie de Saint-Martin-lès-Melle
Balade nature avec Léa le long de l’Argentière
· Mercredi 15 juillet, 17h30
Église Saint-Hilaire
Visite arbre et nature E
· Mercredi 22 juillet, 17h30
Cimetière de Mazières-sur-Béronne
Balade nature
· Mercredi 29 juillet, 17h30
Office de Tourisme du pays mellois
Visite arbre et nature
· Vendredi 31 juillet, 21h
Parking École de Paizay-Le-Tort
Arbre et contes La Mélusine de Paizay-le-Tort avec Nadine Perrigaud-Gallas
(prévoir une lampe au cas où)
· Mercredi 5 août, 17h30
Départ Église Saint-Hilaire
Visite arbre et nature
· Mercredi 26 août, 17h30
Départ Église Saint-Hilaire
Visite arbre et nature .
Melle, Paizay-le-Tort Mazières-sur-Beronne Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 56 88 arboretum@melle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation nature · Visite et balade
L’événement Animation nature · Visite et balade Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Melle (Deux-Sèvres)
- Festival CinéQueer+ le melies Melle 19 juin 2026
- Balade en petit train Melle-Sepvret à la source du Marais Poitevin Melle 20 juin 2026
- Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique Salle Associative à côté de l’Abri Communal Melle 20 juin 2026
- Fête de la musique · JMI’MAGINE Booggy Snack Melle 20 juin 2026
- Ciné-Rencontre Alice au pays des colons Melle 22 juin 2026