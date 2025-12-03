Animation nature, À la découverte de la Grue cendrée Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré

Animation nature, À la découverte de la Grue cendrée

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Début : 2025-12-11 16:00:00

fin : 2026-01-07 18:00:00

2025-12-11 2025-12-17 2026-01-07 2026-01-15 2026-01-21 2026-01-24 2026-01-27

Venez découvrir la Grue cendrée à la réserve naturelle de Saint Denis du Payré, en soirée.

À la découverte de la Grue cendrée à Saint-Denis-du-Payré un spectacle magique, jusqu’à 1 000 grues viennent en dortoir en hiver à la Réserve Naturelle Michel Brosselin. Elles animent le site de leurs cris et de leurs danses. Après une présentation de ce grand échassier en salle, venez observer l’arrivée des oiseaux à la réserve dans un observatoire couvert, équipé de longues-vues, en présence d’un animateur (sous réserve de la présence des Grues).

Animation payante.

Réservations auprès de l’Office de Tourisme de la Vendée du Sud (animation limitée à 18 personnes).

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Come and discover the Sandhill Crane at the Saint Denis du Payré nature reserve, in the evening.

