Animation nature, À la découverte de la Grue cendrée Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré
Animation nature, À la découverte de la Grue cendrée Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré jeudi 11 décembre 2025.
Animation nature, À la découverte de la Grue cendrée
Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 16:00:00
fin : 2026-01-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-11 2025-12-17 2026-01-07 2026-01-15 2026-01-21 2026-01-24 2026-01-27
Venez découvrir la Grue cendrée à la réserve naturelle de Saint Denis du Payré, en soirée.
À la découverte de la Grue cendrée à Saint-Denis-du-Payré un spectacle magique, jusqu’à 1 000 grues viennent en dortoir en hiver à la Réserve Naturelle Michel Brosselin. Elles animent le site de leurs cris et de leurs danses. Après une présentation de ce grand échassier en salle, venez observer l’arrivée des oiseaux à la réserve dans un observatoire couvert, équipé de longues-vues, en présence d’un animateur (sous réserve de la présence des Grues).
Animation payante.
Réservations auprès de l’Office de Tourisme de la Vendée du Sud (animation limitée à 18 personnes).
.
Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Come and discover the Sandhill Crane at the Saint Denis du Payré nature reserve, in the evening.
L’événement Animation nature, À la découverte de la Grue cendrée Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud