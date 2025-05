Animation nature A la découverte des papillons – Saintes, 25 juin 2025 07:00, Saintes.

Charente-Maritime

Animation nature A la découverte des papillons Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-06-25

fin : 2025-06-25

2025-06-25

Venez papillonner dans les praires de La Palu. Profiter de la belle saison pour observer et en apprendre davantage sur ces insectes gracieux et colorés.

Parking de la Palu (RDV)

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47

English :

Come and butterfly in the meadows of La Palu. Take advantage of the fine weather to observe and learn more about these graceful, colorful insects.

German :

Kommen Sie auf die Wiesen von La Palu und schwirren Sie umher. Nutzen Sie die schöne Jahreszeit, um diese anmutigen und farbenfrohen Insekten zu beobachten und mehr über sie zu erfahren.

Italiano :

Venite a fare le farfalle nei prati di La Palu. Approfittate del bel tempo per osservare e conoscere meglio questi graziosi e colorati insetti.

Espanol :

Venga a mariposear en los prados de La Palu. Aproveche el buen tiempo para observar y aprender más sobre estos gráciles y coloridos insectos.

